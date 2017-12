Paula Navarro: "Es más difícil dirigir un equipo de mujeres que de hombres"

Paula Navarro estuvo muy cerca de ser la nueva entrenadora de Santiago Morning tras la salida del legendario Hernán “Clavito” Godoy, y de paso, la primera DT mujer en la historia del fútbol chileno. Sin embargo, la dirigencia del “Chaguito” finalmente decidieron que fuera la ayudante de campo de Jaime García.

En ese sentido, Navarro, que estaba al mando del equipo femenino del cuadro bohemio, aseguró que ya cuenta con experiencia al frente de hombres.

“No he dirigido a hombres a nivel profesional que se dediquen al fútbol, pero sí a niños, saqué a los muchachos de las cárceles y armé el equipo de futsal. Y no hay ninguna diferencia. Si me preguntas, es más difícil dirigir mujeres que hombres. Poner a 30 mujeres de acuerdo es más difícil”, reconoció en diálogo con LUN.

Respecto al nuevo desafío, sostuvo: “Es un gran paso estar en un cuerpo técnico de un equipo profesional. Llevo muchos años en el club y lo conozco perfectamente. Esto es una cuestión de tiempo, paso a paso, tengo que terminar mi proceso con los niños desde la sub 8 a la sub 14, y femenino sub 15, sub 17 y adulto”.

Eso sí, lamentó que “en Chile se discrimina, es cosa de ver. Es un país donde a las mujeres nos cuesta. A mí me costó muchísimo llegar hasta acá”.

Por último, se refirió al polémico motivo por el que no llegó a ser la entrenadora del Morning: “Acá hay olores de hombres, igual que los niños o las niñas. Sudor, cansancio, pero no es tema. A mí se me tiene que evaluar por capacidad, por mi experiencia y conocimiento, no si soy mujer u hombre”.