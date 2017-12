Medel sobre Reinaldo Rueda: "No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él"

Varios seleccionados chilenos son los que han retornado al país en estos últimos días para pasar las fiestas de fin de año junto a sus familiares.

Este martes fue el turno de Gary Medel, quien arribó desde Turquía y se refirió a la posibilidad de que el colombiano Reinaldo Rueda sea el nuevo entrenador de la Roja.

“Si viene a aportar, a hacer las cosas bien, a un rumbo nuevo, me parece perfecto. No lo conozco mucho, pero han hablado bien de él. Me parece lógico que venga a aportar a la Selección”, reconoció el “Pitbull” a radio ADN.

“Necesitamos del cuerpo técnico, que pongan lo máximo de su parte, que sea un desafío nuevo. Hay que vivir cosas nuevas y esperemos que sea así”, añadió.

Además, el jugador del Besiktas se refirió a la baja de peso para recuperar su forma en el conjunto de Estambul: “Me siento súper bien, ya he bajado siete kilos. Estoy muy contento en Besiktas, estoy jugando y súper feliz (…) Allá no te controlan para nada. Fue parte mía, que me sentí un poco pesado y empecé a comer bien”.