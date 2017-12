Paulo Díaz: "Espero poder jugar alguna vez en la Premier League"

Después de cerrar su destacado año en San Lorenzo de Almagro, donde se ganó constantemente elogios de la prensa argentina y los fanáticos del Ciclón, Paulo Díaz se encuentra de vacaciones en Chile.

Y de cara al 2018, el polifuncional jugador chileno ya se proyecta con dar el salto al fútbol europeo, donde reconoció como un anhelo el fichar en la Premier League.

“Siempre he soñado con llegar a jugar en el Real Madrid, pero la liga que más me llama la atención es la liga inglesa. Tiene características parecidas a la de Argentina. Hay muy buenos jugadores, la mayoría de ellos está ahí. Es muy competitiva, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Como lo que pasó con el Leicester, que salió campeón. Me encanta y espero algún día poder jugar ahí”, reconoció en entrevista con AS Chile.

“El Manchester City me encanta. Siempre lo seguí. La hinchada es muy de pecho con los jugadores. Me gusta eso, que se sienta el apoyo de la gente”, añadió el zaguero.

Respecto a las informaciones sobre un supuesto interés del Inter de Milán, sostuvo: “Estoy contento por eso. Creo que me lo gané solo, por lo que hice y por haber peleado hasta el final en los momentos difíciles. Es un orgullo que equipos tan grandes de Europa me estén siguiendo. Si se da, bien; si no se da, bien también. Estoy cómodo en San Lorenzo, pero no es que no quiera ir a jugar afuera”.

Por último, a modo de balance, Díaz admitió: “Estoy muy contento por lo que hice en San Lorenzo, por cómo terminé jugando, por cómo me empezó a querer la gente. Los primeros seis meses no sentía el mismo cariño que siento ahora. Los dirigentes también, mis mismos compañeros, me dan un cariño inmenso, por lo que estoy haciendo”.