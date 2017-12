Las redes sociales desatan su furia por el frustrado regreso de Lucas Barrios a Colo Colo

“Es imposible hablar con Aníbal (Mosa), nunca me quiso. ¿Qué se puede esperar ir al club de esta forma? ¿Cómo voy a ir por obligación de los hinchas si el presidente no te quiere? Estoy en un gran momento de mi carrera, que se manejen las cosas de esta manera no me parece”.

Así declaró hoy Lucas Barrios a un medio radial al momento de preguntarle sobre el regreso a Colo Colo. Con estas palabras, además, cerraba la puerta al regreso y los hinchas, en las redes sociales, hicieron saber su molestia por el frustrado traspaso del paraguayo.

La verdad es que cuando a Anibal Mosa le dijeron “te tinca Lucas Barrios?” él entendió “Te tinca Lucas Bar?” Y ahí se armó el enredo. — El Ciudadano Atticus (@atticuslex) 27 de diciembre de 2017

Esperando que lo de #LucasBarrios sea una estúpida broma de día de los inocentes adelantada..😡😡😡 — Dago Ibaceta (@Sir_Dagos) 27 de diciembre de 2017

Empezó el circo de Blanco & Negro otra vez: Lucas Barrios descartado. Puta que hace falta recuperar íntegramente el club para sus hinchas y darle la PLR definitiva a toda esa manga de empresarios mafiosos wn!!!. — Juan Zamorano Farias (@JuanZamoranoF) 27 de diciembre de 2017

#DiganLaVerdad #FSRadioChile #SinMiedo #UltimoMinuto Al no salir HUMO de la negociación de Lucas Barrios , Guede y Aníbal Mosa tendrían a otra figura de renombre mundial para #ColoColo y está libre sin club.Se trataría nada menos que el velocista Usain Bolt pic.twitter.com/rQXwN8tvB1 — Mauri (@DamnMau) 27 de diciembre de 2017

Lo de Lucas Barrios es una vergüenza. Anibal Mosa es un payaso vende humo. No llega Carmona, Barrios ni menos Miiko Albornoz. Blanco y Negro nunca ha contratado jugadores de calidad y ahora no será la excepción. @ColoColo @colocolodetodos @dalealbo — Juan (@juan_acosta_a) 27 de diciembre de 2017

Si Mosa no entiende que Lucas Barrios no es cualquier jugador, nunca entenderá entonces cómo se debe tratar a los referentes. Si Mosa piensa q las decisiones de las personas son tan frías como los negocios, está en un lugar equivocado, no todo es dinero, lo dijo Lucas, #MosaLlama — Eskivan (@Eskivan) 27 de diciembre de 2017