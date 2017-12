Lucas Barrios: "Es imposible ir a Colo Colo si el presidente no te quiere"

Parecía que Lucas Barrios todo casi todo listo para regresar a Colo Colo como uno de los primeros refuerzos del Cacique para pelear la Copa Libertadores 2018. Sin embargo, eso no sucederá y los fanáticos albos tendrán que seguir esperando.

Es que el propio delantero argentino nacionalizado paraguayo le cerró la puerta a un posible retorno al conjunto popular y disparó con todo contra el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

“Uno es jugador y quiere mucho al club, pero basta de que se mienta de esta manera. Voy a contar algo: el 23 de diciembre me llamó Pablo Guede. Le dije que Aíibal me dejó dos veces (2015 y 2016) con los papeles en la mano. La única manera de que vuelva al club es que me llame el presidente y se interese en mí. Esto fue el 23 de diciembre. Le dije a Guede que quería venir a Colo Colo. Pero me parece que se han manejado mal, con un jugador al que la gente está esperando”, reconoció el ariete a radio Cooperativa.

“Doy por cerrado el tema. Es imposible ir al club si el presidente no te quiere. Que no le mienta más a la gente. Que diga que no me quiere contratar y listo. La gente debe darse cuenta de cómo son las cosas. Que Mosa diga que quiere a otro. No puede ilusionar así a la gente. Vengo de ganar una Libertadores en mi mejor momento y no cerré con nadie esperando a Colo Colo. Que no se haga más movidas de prensa para ocultar el mal manejo. Con este presidente no voy a ir. Es imposible trabajar de esta manera”, añadió.

En esa misma línea, agregó: “Estaba ilusionado de volver a ser protagonista. Es una pena, por mí y por la gente. Hay personas que realmente quieren al club y duele mucho que haya gente que no quiere al equipo y que le hace daño. Es la tercera vez que me dejan esperando. A partir de ahora voy a tener que empezar a escuchar ofertas. A todo el mundo le dije que no, por esperar a Colo Colo. Pero ya está. Cuando alguien te quiere de verdad, viene a buscarte. Y acá no ha pasado nada de eso”.