¡Sigue la polémica!: "Esto es una locura, no imaginé que la ANFP se iba a prestar para este show"

En una semana, Deportes Vallenar pasó de los festejos por un histórico ascenso a la Primera B a la rabia e impotencia de perder dicho premio. Es que los nortinos no se presentaron a la repetición de la tanda de penales ante Melipilla en La Serena que determinó inéditamente la ANFP por un error del árbitro Eduardo Gamboa.

Y uno de los que sacó la voz tras este papelón del fútbol chileno fue uno de los principales protagonistas de esta historia: Juan Silva, jugador de los nortinos que amagó en su tiro desde los doce pasos y que provocó el yerro del juez al repetir e lanzamiento y no darlo como fallado.

“Todo esto me parece una locura. Es algo que solamente pasa en Chile. Es primera vez en el mundo que repiten un error del árbitro. Me pilló de sorpresa, imagínate jugar con la felicidad de una ciudad entera y de las familias que están entre nosotros”, reconoció en diálogo con el portal AS Chile.

“Me tiene impactado porque nunca lo imaginé. Pensé que sería ruido de la prensa, pero no imaginé que la ANFP se iba a prestar para este show. Si repiten esto, entonces deberían repetir partidos todos los años, como la final de la U con O’Higgins o la pelea entre Colo Colo y Wanderers. Nada se respeta, todo esto es bien ´pichanga´”, añadió.

Respecto a su penal, el futbolista comentó: “Lo he visto en reiteradas ocasiones. Cuando yo voy llegando a patear, Jaime Bravo está a dos metros de donde él tiene que atajar. No me cabe en la cabeza como van a repetir la definición por un supuesto amague. Es cosa de ver el video”.

Por lo mismo, endosó toda la responsabilidad al juez Eduardo Gamboa: “Él no se sabía el reglamento. Me dijo que lo repetiríamos porque el arquero se adelantó, no por mi amague. Yo hice esa ‘finta’ porque vi al arquero adelantado. Miré de reojo y estaba casi encima mío, por eso me frené un poco”.

Por último, Silva sostuvo: “Tengo una posibilidad clara de salir del país dentro de estos días. A un equipo de Indonesia. Me quedaron de confirmar y estas cosas son más rápido de lo que uno piensa. Pero ahora estoy en el aire, es un chiste”.