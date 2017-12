¡Papelón!: Prensa internacional hizo eco del bochorno entre Vallenar y Melipilla

Fue un verdadero papelón y bochorno mundial. La repetición de la tanda de penales entre Deportes Valllenar y Melipilla no sólo dio que hablar en nuestro país.

Es que la prensa internacional hizo eco del escándalo protagonizado en la final de la Segunda División, donde los nortinos no se presentaron a la definición en el estadio La Portada de La Serena y los “potros” consiguieron el ascenso a Primera B por secretaría.

“Dentro de un campo vacío, luego de un iracundo debate, el equipo chileno Melipilla celebró…sin haber pateado ni una sola pelota”, publicó la BBC.

En tanto, Sport de España resaltó que hasta el portero y capitán de la Selección chilena, Claudio Bravo, entró en la discusión al realizar a través de su cuenta de Twitter una encuesta.

“Claudio Bravo se implica en el mayor bochorno de la historia del fútbol chileno. La historia podría haberse quedado en agua de borrajas más allá de Chile, pero la implicación del ex jugador del Barcelona, Claudio Bravo, la ha resucitado esta misma mañana cuando el guardameta lanzaba a sus followers una pregunta en Twitter: ‘¿Están de acuerdo con la repetición de la tanda de penales? Melipilla vs Vallenar’. No sabemos lo que piensa el portero chileno, pero la mayoría de sus seguidores, concretamente el 50%, cree que la repetición de la tanda es un ‘robo"”, sostuvo.

Por su lado, Olé de Argentina se rió del árbitro Eduardo Gamboa por su error en la tanda de penales original de la semana pasada de repetir el tiro del jugador de Vallenar Juan Silva, en vez de darlo como fallado por amagar.

“Otro chileno que no va al Mundial. Tras el error de un árbitro, en Chile se repetirá hoy una definición por penales que se jugó hace una semana. El juez, que es FIFA, será castigado. Si soñaba con Rusia…”, comentó.