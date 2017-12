Rubén Selman y conflicto con Vallenar: "La ANFP no supo resolver la situación"

Tras la controversial situación entre Melipilla y Deportes Vallenar, ahora fue el ex árbitro, Rubén Selman, quien salió a opinar sobre el tema y lanzó críticas contra el actuar que tuvo la ANFP al tomar la decisión de repetir los penales.

“Gamboa dirigió bien en la final y cometió un grave error en los penales, que generó una gran polémica porque que era importante para el partido. Creo que la ANFP no supo resolver la situación y no quiso ponerse los pantalones largos”, dijo en un medio radial.

“No puede tirar al frente a un árbitro y dejarlo solo, eso fue lo que hizo con Gamboa. Dijo que iban a tomar una decisión dolorosa y que va a tomar tiempo, siendo que a los dos días se sabía que lo iban a castigar seis meses y a sacarle el parche FIFA”, señaló en la misma conversación.

Sobre un posible retorno de Mario Sánchez al fútbol, uno de los gestores del polémico “Club de Póker” de los árbitros, sostuvo: “Está en un lugar que no le corresponde, me parece vergonzoso que siga en la ANFP. Es un señor que fue acusado, procesado y sancionado, acá la transparencia que tanto le gusta a Salah no se notó nada”.