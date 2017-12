"Si se da la oportunidad, yo no tendría ningún problema en retornar a Everton"

Una irregular campaña cumplió Rodrigo Echeverría en Universidad de Chile. El volante no pudo tener la continuidad que tuvo durante su préstamo en Everton, y recién en el final del campeonato pudo sumar más minutos.

Es por lo mismo que en últimos días ha surgido que el Grupo Pachauca buscaría hacerse con el jugador, cuyo pase bordea el millón de dólares.

“Sé lo que todos saben, lo que sale en la prensa. Hasta ahora no hay nada concreto y yo sigo en la U, porque no he tenido noticias de que eso cambie”, dijo a El Mercurio de Valparaíso.

“No tengo idea del interés del Grupo Pachuca en comprar mi pase, tengo que retornar de mis vacaciones y ver que pasa”, continuó.

El volante también habló sobre una posibilidad de volver al cuadro ruletero: “Si se da la oportunidad, yo no tendría ningún problema en retornar. Además que es un equipo con ambiciones, que en el último tiempo siempre está peleando campeonatos, ahora tiene una copa internacional donde participará. Everton es un equipo muy competitivo y a cualquier le gustaría estar allá. Además podría tener más continuidad que en la U”.

“Claro que puede ser una buena vitrina para salir al extranjero. Everton es un gran equipo y si se llega a dar estaré feliz. Tengo una muy buena relación con el profe ‘Vitamina’ Sánchez y todo el cuerpo técnico, para que decir los jugadores. Sería una muy buena oportunidad estar ahí. Me gustaría volver a Everton”, cerró Echeverría.