Juan Silva y su penal ante Melipilla: "Sabía que no se podía hacer una finta"

Juan Silva se convirtió en uno de los principales protagonistas en la polémica entre Deportes Vallenar y Melipilla por la repetición de la tanda de penales a la que los de Atacama no se presentaron y los “potros” consiguieron el ascenso a Primera B por secretaría.

Es que se trata del jugador que provocó la reiteración de la definición al amagar en su tiro y que el juez Eduardo Gamboa no lo dio por fallado.

Y el futbolista confesó sí sabía que su remate estaba contra el reglamento. “Estaba consciente de que no se podía hacer una finta. En la semana, pateé un penal similar en la práctica y un compañero me dijo que no se podía. De reojo vi que el arquero se adelantó y por eso hice esa finta”, reconoció en entrevista con La Tercera.

“Yo le pregunté (a Gamboa) por qué lo tenía que repetir y me dijo que Bravo se adelantó y que lo que yo hice no se podía hacer. El informe inicial es porque Bravo se adelanta. No sé por qué cambió. Si se tratara de repetir todos los cobros, qué sería del fútbol chileno”, añadió.

Además, agregó: “No me siento responsable de nada. Era el árbitro el que tenía que anular y no lo hizo. ¿Qué puedo hacer yo? Volví a patear por lo que él me ordenó. Tampoco quiero ser mala leche con respecto a Gamboa, pero acá quieren hacer parecer que Vallenar vulneró el reglamento y fue Gamboa el que no lo aplicó y no supo qué hacer. Nos perjudicó porque ganamos en cancha. Claudio Bravo y muchos jugadores de Selección nos han respaldado a través de las redes sociales”.

Por último, respaldó la no presentación de Vallenar a los penales y aseguró que ya había terminado contrato con el club: “Estoy libre. Jugamos el 19. El viernes de esa semana finiquité”.