Compañero de Alexis en el Arsenal se burla por la no clasificación de Chile al Mundial de Rusia

El volante publicó una fotografía en su cuenta de Twitter.

Han pasado varios meses desde que la Selección Chilena no lograra clasificar al Mundial de Rusia 2018, pese a eso, aún siguen las burlas.

Esta vez fue Alexis Sánchez quien sufrió una broma de su compañero de equipo, Mohamed El Nenny.

“¿Quién vendrá conmigo a Rusia?” Fue el mensaje del mediocampista, etiquetando a los alemanes Mesut Özil y Shkodran Mustafi. Además de los franceses Olivier Giroud, Alexandre Lacazette y Laurent Koscielny; los españoles Héctor Bellerín y Nacho Monreal; y el colombiano David Ospina, publicó el egipcio en su cuenta de Twitter.

“Lo siento mi amigo Sánchez. No hay lugar para ti”, concluyó.

MIRA EL TWIT ACÁ:

Who will come with me Russia🏆🏆 😄😁@MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you 😜😁😁@Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn

— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) 30 de diciembre de 2017