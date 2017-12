Las duras palabras de Markarian: "La U no cumplía las condiciones que esperaba, de un equipo grande"

Sergio Markarián, campeón con Universidad de Chile en 2009, no tuvo buenas palabras para lo que fue su paso por los azules, afirmando que el club no cumplió sus expectativas como equipo grande.

“Trabajé seis meses en una institución que su lugar de entrenamiento era un lugar público, con acceso a gente que más que ayudar lo que quería era perjudicar. Y eso no estaba a tono con el espíritu con el que yo había ido”, dijo en entrevista con La Tercera.

“No cumplía las condiciones que yo esperaba, de equipo grande”, agregó.

Eso sí, tuvo buenas palabras para lo que fue su relación con Federico Valdés, presidente en ese entonces de Azul Azul: “Debo decir que soy un enorme agradecido de Federico Valdés, fue un presidente, para mi, genial. Un hombre abierto, que supo escuchar, que apeló a la experiencia que yo tenía en ese momento. Siempre creyó en que yo lo estaba ayudando, creo que lo ayudé mucho. Fue muy considerado en el tema de las contrataciones”.

“Don Marka” se refirió a cómo pudo haber sido referencia para los siguientes años del cuadro laico: “Yo pude influir con mi opinión, humilde, en la contratación de muchos jugadores que le dieron a la U después, no sólo el éxito deportivo, sino la solidez económica que lo llevó a tener con la venta de impresionante de jugadores”.

El estratego uruguayo también tuvo palabras para la no clasificación de la selección chilena al Mundial: “La crisis se veía venir (…). Chile tuvo en algún momento ese potencial de tener al menos cinco jugadores entre los 10 mejores del mundo, pero hoy ya no lo tiene. Porque el paso natural del tiempo es así. Además, porque Chile no tenía la continuidad de un recambio generacional, como si lo tienen Uruguay, Brasil, Argentina”.