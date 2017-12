Lucas Barrios: "Todos me querían en Colo Colo, menos Mosa. Que deje de mentir"

Se acabó la teleserie de Lucas Barrios y Colo Colo. El delantero finalmente no llegará al cuadro popular debido a su alto sueldo, según las palabras del presidente del club, Aníbal Mosa.

El ex jugador de Gremio habría pedido cerca de 1,7 millones de dólares por año, unos $87 millones de pesos mensuales, muy lejos de los $65 millones que ofrecieron desde Blanco y Negro.

Ante esto, Barrios respondió: “La verdad es que estoy viviendo un momento muy difícil en mi carrera, porque puse todas mis ganas de volver al club donde quería estar. El presidente dijo que no se dieron las cosas por temas de dinero y es totalmente mentira”, señaló a Fox Sports.

“Todos me querían en Colo Colo, menos Aníbal Mosa. Estaba todo listo y ahora viene a decir que es por dinero. Que deje de mentir. Ahora me dejó expuesto ante todos, pero la gente no es tonta”, cerró el argentino.