"Pizzi fue cobarde para enfrentar al camarín de la Roja, no tuvo huevos"

Han pasado casi tres meses del fracaso de la Selección chilena de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018 y en el medio nacional las críticas continúan apuntando al técnico Juan Antonio Pizzi, ahora al mando de Arabia Saudita.

Es que el ex delantero de Palestino y otrora seleccionado criollo, Óscar Fabbiani, aseguró que a “Macanudo” le faltó personalidad para enfrentar las indisciplinas en el camarín de la Roja.

“Uno de los errores de Pizzi es haber sido cobarde para enfrentar al camarín. Era un vestuario pesado, y no tuvo huevos, carácter y personalidad para castigar las indisciplinas. Tuvo miedo de enfrentar a los pesos pesados del vestuario”, reconoció en entrevista con El Mercurio.

“Además, Chile perdió su nivel de juego: el vértigo, la velocidad, la idea de un juego claro y ofensivo se aplacó con él”, agregó el argentino nacionalizado chileno.

Pero “Popeye” no se quedó ahí, pues se refirió a la llegada del estratego santafesino a la banca de Arabia Saudita, al poco tiempo de haber fracaso con el combinado criollo.

“No me gustó. No respetó el duelo de la gente. El pueblo quedó muy mal por la clasificatoria y Pizzi partió a Arabia como si nada, como si lo de Chile no le significara mucho”, enfatizó.