Rueda estaría cerca de ser el nuevo DT de la Roja tras nueva oferta de la ANFP

La ANFP estaría bastante cerca de definir al nuevo entrenador de la Selección chilena. Y sería el colombiano Reinaldo Rueda, el principal candidato de un Arturo Salah que viajó hasta Cali para intentar convencer al DT de lidera el nuevo proceso de la Roja.

Según dio a conocer La Tercera, en el organismo de Quilín subieron la puntería al realizar una nueva oferta al estratego cafetalero.

El rotativo asegura que el ente rector del balompié criollo le ofrecía US$ 2 millones por año, mientras que el adiestrador exigía al menos US$ 3,5 millones, por lo que se tuvo que poner más dinero sobre la mesa, considerando que el DT empezaría a escuchar a otras selecciones si no se le hacía una oferta acorde a su currículum y su palmarés.

Además, el citado medio sostiene que en la ANFP también están dispuestos a pagar la cláusula de salida que el técnico tiene en Flamengo, cuya cifra asciende a US$ 325 mil, pues en Quilín pretendían que el cafetalero lo hiciera, algo que fue rechazado por el estratego.

Con estas nuevas negociaciones, la ANFP parece estar cerca de fichar a Rueda como nuevo entrenador de la Roja tras el fracaso con Juan Antonio Pizzi de no clasificar al Mundial de Rusia 2018.