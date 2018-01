En España volvieron a colocar a Sánchez como posible fichaje del Real Madrid

Se esperaba que Alexis Sánchez fuera uno de los protagonistas en el inicio del mercado invernal de fichajes del fútbol europeo, y así está sucediendo.

Es que en España nuevamente vincularon al delantero chileno en el Real Madrid, cuadro que tendría al tocopilano, junto con el argentino Mauro Icardi, como opción para disputarle el puesto al francés Karim Benzema, uno de los jugadores más criticados en el conjunto merengue.

“El ámbito es reducido, ya que los principales nueves del mercado no pueden jugar la Champions, gran objetivo del Real Madrid. El nombre del que se vuelve a hablar es el de Mauro Icardi, pero no es el único. Con Alexis Sánchez, tampoco es un delantero centro al uso, comprometido con el Manchester City de Guardiola, el ex Barcelona vuelve a ser el gran protagonista del posible movimiento de la entidad madridista”, publica el diario Marca.

Eso sí, la gran diferencia entre ambos es que el trasandino tiene una cláusula de salida en el Inter de Milán que supera los 100 millones de euros.

En tanto, el criollo termina contrato con el Arsenal al final de esta temporada, por lo que los Gunners tienen la última chance de vender en enero al “Niño Maravilla” para obtener alguna ganancia. De lo contrario, en junio el tocopillano podrá negociar con cualquier club y los londinenses no recibirán nada.