Eduardo Berizzo: “La ANFP me llamó y me preguntó si estaba disponible”

Eduardo Berizzo, quien estuviera sentado junto a Marcelo Bielsa en la banca de la Selección chilena, salió a defenderse de las frases que los nombran como responsable de llamar a la ANFP para ofrecerse como próximo entrenador de la Roja, pero lo descartó y apuntó a Arturo Salah.

“No va con mis principios eso de ofrecerme o entrometerme. Tampoco sabía que tenían acordado nada con Rueda. De hecho, durante la conversación, no me lo dijeron”, explicó oriundo de Cruz Alta, Córdoba en conversación con La Tercera.

“La conversación tuvo lugar entre Navidad y Año Nuevo. Me llamó Andrés Fazio y hablamos. Me preguntó si estaba disponible para agarrar la ‘Roja’. Le contesté que no solo estaba disponible, sino que también dispuesto”, complementó.

Luego, apuntó a sus dardos a Arturo Salah y dio a conocer su conversación con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

“En un momento dado, me dijo: ‘¿te puedo pasar al presidente?’. ‘Por supuesto’, respondí. Entonces charlé con -Arturo- Salah. Le comenté que estaba dispuesto a hablar y que si querían, me acercaba a Santiago”, explicó al matutino.

“Me respondió que no hacía falta. Que ya me avisarían. Y no supe más. No me dijeron nada de Rueda”, apuntó el ex entrenador de O’Higgins de Rancagua.

Al finalizar se dio tiempo para hablar sobre las voces que apuntan a que el argentino habría intentado sabotear la llegada de Reinaldo Rueda a la Roja.

“Me limité a responder una pregunta concreta sobre mi disponibilidad. Fue la ANFP quien me llamó y preguntó”, cerró el “Toto”.