Diputado Flores pide apurar investigación por cobro de ANFP a Deportes Valdivia

El diputado DC Iván Flores se reunió con la Fiscalía Nacional Económica para pedir celeridad a la investigación que solicitó en 2016 en contra de la ANFP por obligar a Deportes Valdivia a pagar más de $ 1.000 millones para jugar en la Primera B, derecho que el club había ganado en cancha.

Tras el encuentro, el parlamentario señaló que “no se sabe cuándo estará el resultado, yo entiendo que los informes están bastante avanzados, pero es una decisión que tiene que tomar el fiscal nacional económico y lo que yo espero es que él no se demore demasiado, ya llevamos un año y tanto insistiendo en que se apure el tranco”.

“Cualquiera pudiese pensar que este tema ya pasó, porque el club de Deportes Valdivia al final se vio obligado a pagar esta enorme cantidad de plata, más de $ 1.000 millones por ingresar a la Primera B del futbol”, recordó.

Precisó que, “sin embargo, ello no es así y la investigación continúa adelante producto de la denuncia que hiciéramos en nombre de los hinchas y del club de Deportes Valdivia”.

“Es el propio fiscal nacional económico el que está a cargo de este caso particular y luego de los antecedentes que el propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableciera para Lo Barnechea, se genera un precedente que ha obligado a reestudiar algunas materias”, enfartizó.

El diputado Flores agregó que “no hay un resultado claro todavía, pero yo sigo insistiendo porque independiente de que los propietarios mayoritarios del club hayan decidido tomar un camino, una cosa es la decisión personal de algún dirigente y otra cosa es lo que en justicia procede hacer”.

En ese sentido, señaló que “a mí me parece que lo que hizo la ANFP al cobrar a Deportes Valdivia esa enorme cantidad de dinero por jugar en Primera B fue generar una barrera de entrada y abusar de su posición dominante y ambos conceptos están penados hoy día en la ley que regula la libre competencia”.

“De tal manera entonces que esto no es como alguien que le clava un puñal a otro y ese problema se resuelve si le saca el puñal y le pone una pomadita en la herida. No, señor, el delito ocurrió y en este caso, a nuestra manera de ver, el delito ocurrió y vamos a seguir insistiendo en que quien cometió la falta, que es la ANFP y los directivos de la época y o los que sucedieron después más o menos en el mismo ámbito, tendrán que dar cuenta ante el Tribunal de la Libre Competencia”, indicó.

“A mí me parece que esto es grave, porque esto distorsiona el espíritu deportivo lesiona lo que es la pasión de multitudes y el deporte principal en Chile y en el mundo y esto no se puede prestar para negocios ni para enjugues raros de la principal organización futbolera de Chile. Y en este escenario yo no voy a ceder, vamos a seguir insistiendo”, concluyó.