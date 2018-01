Gabriel Suazo y un exigente 2018: "Estamos tranquilos, tenemos un gran plantel"

El joven volante Gabriel Suazo se refirió este martes a la vuelta a los trabajos de Colo Colo, actual campeón del balompié nacional, para una exigente temporada 2018, donde la Copa Libertadores aparece como el punto alto.

Consultado por el regreso a las prácticas con miras al torneo nacional, Copa Chile, Supercopa y el máximo certamen continental de clubes, el jugador de 20 años declaró en rueda de prensa que “estamos trabajando de la mejor manera, estamos haciendo muchos ejercicios con intensidad pero integrando siempre el balón”.

“Estamos tranquilos, tenemos un gran plantel y nosotros los jóvenes siempre pudimos responder cuando fuimos requeridos”, agregó el mediocampista que contó el año pasado con regularidad de la mano de Pablo Guede.

En el plano personal, Suazo no dramatizó ante la posibilidad de tener que pelear un puesto si es que llega un refuerzo en su puesto. “En Colo Colo siempre se traen refuerzos de calidad en distintas posiciones, pero eso es una motivación para una sana lucha por la titularidad. Tengo muchos puntos por mejorar es por eso que trabajo día a día para corregir esos temas”, dijo.

“No me pone nervioso que lleguen jugadores de calidad al equipo, en cambio, me pone contento porque así puedo aprender de ellos como lo he hecho de Jorge (Valdivia), Esteban (Paredes) o ‘Pajarito’ (Valdés)”, añadió.

En la misma línea, el nacido en las inferiores del ‘Cacique’ señaló que “estoy muy tranquilo, desde que subí al primer equipo los referentes y cuerpo técnico siempre me han apoyado y estoy muy agradecido de todos ellos. Solo me queda responderles en la cancha”.

Respecto al arribo a Pedrero del arquero Brayan Cortés, el único refuerzo confirmado para los próximos desafíos, Suazo indicó que “a todos los que llegan los recibimos muy bien. A él lo veo muy contento y integrándose al grupo de la mejor manera”.

En cuanto a la posibilidad de ser considerado por Reinaldo Rueda en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022, pensando en el recambio, el joven volante expresó que “uno siempre se ilusiona con la Selección, pero eso lo verá el técnico. Si me llega la posibilidad solo queda trabajar de la misma forma que lo hago acá en mi club”.

De cara a los próximos desafíos, Suazo fue claro en señalar que el objetivo “siempre va a ser salir campeón, vamos a ir paso a paso, siempre colocando los objetivos cercanos primero que todo”.

Por último, ante la falta de incorporaciones para encarar una cargada agenda en el año que recién se inicia, el ‘Galleta’ afirmó que “lo de los refuerzos lo verá la dirigencia. Nosotros estamos enfocados en trabajar para lograr nuestros objetivos de esta temporada”.