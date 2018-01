Sebastián Abreu: “Vilches me tiene confianza y eso me tiene muy feliz”

Se volvieron locos. Esta mañana fue presentado en La Florida, junto al resto de los refuerzos, Sebastián Abreu como flamante incorporación de Audax italiano para los torneo de 2018.

El jugador pasó del pasto sintético de Puerto Montt hacia el del estadio de La Florida y fue lucido junto a Iván Ledezma, Luis Cabrera, Sebastián Díaz y Renato Tarifeño.

“Es un sintético nuevo acá en Audax y tendremos uno que se adapta a exigencias FIFA. Pero lo que me mantiene contento es seguir jugando. Vilches me tiene confianza y eso me tiene muy feliz”, comenzó diciendo el “Loco” en su presentación.

“Que me vean así, pese a los tabúes de la edad, me tienen tranquilo y Hugo Vílchez me lo dijo”, complementó.

Luego se dio tiempo para hbalar sobre su futuro y los objetivos que se trasaron junto a Hugo Vilchez para el Torneo Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana 2018.

“Tengo muchos desafíos este año. Queremos mejorar día a día. Hoy tenemos la posibilidad de jugar también la Copa Sudamericana y enfrentar a brasileños, lo que nos da prestigio. Siempre tendremos igual la capacidad de soñar y trataremos de mantener la competitividad en cada una, y por qué no, soñar con un título”, dijo el delantero uruguayo.

“Las infraestructuras de los clubes en Chile son muy buenas y eso se ve en el futbol táctico de los jugadores acá. Tienen también dinámica y presión alta importante, que para mi caso, como centro delantero de área, es ideal”, complementó.

Al finalizar, habló sobre la reciente incorporación de Reinaldo Rueda a la Selección chilena.

“Nunca tuve la posibilidad de estar con él, pero conozco sus logros en Flamengo y Atlético Nacional. Se adapta a la cultura futbolística chilena y su gran desafío es llegar a los jugadores de esta selección. Debe ser más teórico que practico en un comienzo y así alinearse con el grupo”, cerró el “Loco” sobre el nuevo entrenador de la Selección chilena.