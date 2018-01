Yeferson Soteldo: “Es lindo llegar a un club grande como Universidad de Chile"

Yeferson Soteldo llegó a Santiago este miércoles, para imprimir su firma en el contrato que lo transformará en nuevo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2018.

“Estoy contento por jugar Copa Libertadores, es lindo llegar a un club grande. Mi representante junto al club decidieron y yo le dejo todo a lo que ellos digan, sé que tomaron la mejor decisión”, dijo en su llegada al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

“El torneo chileno me gustó, me adapto mucho al juego y creo que sí, me gustaría quedarme un torneo más o dos, para seguir creciendo como jugador. Estoy esperando que los clubes se pongan de acuerdo para ver qué pasa, yo tranquilo y haré lo que me digan”, complementó.

Al finalizar habló sobre la opción de partir al Necaxa mexicano, pero desmintió haber recibido un llamado del club.

“No nos llegó nada de Necaxa, ni a mí ni a mi representante”, cerró.

El jugador llegará a préstamo por un año, y los azules tendrán opción de compra terminado el periodo.

Se espera que el jugador se dirigía esta misma tarde al CDA y mañana (jueves) se realizaría los exámenes médicos de rutina, para viajar posteriormente a la ciudad de La Serena para unirse a sus nuevos compañeros.