Mea culpa de Toselli: “Mi debut no fue lo que esperaba”

Cristopher Toselli fue fundamental para la derrota frente a los Tiburones Rojos de Veracruz, quien se equivocó en la salida y terminaron cayendo por la cuenta mínima en la Copa MX.

Por esto, el ex portero cruzado hizo un mea culpa sobre su responsabilidad y anticipó sentirse tranquilo igualmente.

“Fue un partido ingrato, me sentí tranquilo, pero evidentemente hay un error en el gol, que hace que mi debut no sea como esperaba, pero hay una tranquilidad, porque me sentí, dentro de todo, bien”, dijo el arquero de Atlas.

“Pensé que la pelota picaba un poco más rápido y se frenó, pero el puesto de arquero es así, hay que saber reponerse y saber que en cualquier momento puede volver a pasar”, complementó.

Luego comentó sobre su opción de la titularidad en su nuevo cuadro.

“Eso lo decide el entrenador, uno está para rendir, insisto, mis sensaciones son cada vez mejores. Hay un gol que pudo ser evitado, es la labor del arquero y para eso vamos a trabajar”.

Al finalizar se dio tiempo para hablar sobre el encuentro y las responsabilidades del equipo.

“En el primer tiempo no fuimos claros ni profundos, nos faltó llegada. En el segundo tiempo mejoramos, metimos al rival en el arco, no nos llegaron, solo con contragolpes, y nos faltó fineza en la puntería”, cerró.