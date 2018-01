Mosa: “Los refuerzos serán para la Copa Libertadores y no para el medio local”

Mientras Colo Colo practicaba en los pastos del Estadio Monumental, el directorio de Blanco y Negro se reunió para definir el futuro de Pablo Guede y el tema de los refuerzo.

Por esto, tras la reunión, Aníbal Mosa, presidente de la institución habló sobre el tema de los nuevos jugadores de cara al 2018.

“Hay acuerdo con los directores en los nombres de los refuerzos y los montos. Fue una reunión bien cordial y estamos de acuerdo en los objetivos”, comenzó diciendo el mandamás de los albos.

Pero no se quedó ahí y aseguró que los refuerzos llegarán para lograr ganar la Copa Libertadores durante su próxima edición.

“Pueden ser dos o tres jugadores, no nos olvidemos que los refuerzos van a ser para Copa Libertadores, no para el medio local. Que la hinchada tenga paciencia. Son negociaciones complicadas, estamos haciendo el mejor esfuerzo. No se olviden que partimos Libertadores a fines de febrero y los refuerzos son para ese torneo. Queremos jugadores que jueguen y que no estén en la banca”, confirmó.

Al finalizar habló sobre la continuidad de Pablo Guede al mando de la banca colocolina.

“Pablo contento no está por el tema de los refuerzos, pero tampoco está molesto. Él entiende que no es fácil por el tipo de jugadores que estamos buscando”, cerró el presidente del equipo de Macul.