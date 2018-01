José Mourinho: “Alexis Sánchez es un jugador fenomenal”

Se lo pelean en la ciudad de Manchester. Tanto el United como el City están interesados en contar con Alexis Sánchez para la temporada 2018 y hoy, fue el mismo José Mourinho, entrenador del equipo rojo, quien se refirió al tocopillano.

“En relación a Alexis Sánchez, no diré una palabra… solo puedo señalar que es un jugador fenomenal, aparte de que es jugador de Arsenal y siento que no debería decir más que esto”, dijo el ex entrenador de Chelsea.

Luego se dio tiempo para comentar sobre los refuerzos y la forma en la que el Manchester United afrontará este mercado invernal de pases.

“No creemos en fichar a un jugador solo por ficharlo, por hacer algo. No pensamos en eso. Lo que creemos es que hay algunos jugadores en el mundo del fútbol que si tienes la opción de contratarlos en enero, marzo o julio, debes intentarlo”, dijo el portugués.

Inclusive, el Manchester City estaría dispuesta a enviar al armenio Henrik Mkhitaryan, sumado a una gran cantidad de dinero.