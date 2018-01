Michael Ríos: “En algún momento se me pasó por la cabeza el retiro”

Tras un difícil año vistiendo la tricota de Colo Colo, Michael Ríos regresó a Deportes Iquique, donde defenderá por tercera oportunidad la camiseta de los “Dragones Celestes”.

Luego de sufrir una rotura en el tendón de Aquiles el pasado 2016, el futbolista pensó en dejar la actividad deportiva, pero el apoyo lo conminó a seguir.

“En algún momento se me pasó por la cabeza el retiro. Es una lesión de mucho tiempo y volver a jugar después era difícil, pero si eres fuerte de mente y entrenas bien para recuperarte, por qué no tener otra oportunidad, como la tengo ahora”, dijo el volante a El Gráfico.

Al finalizar, Ríos tuvo palabras de agradecimiento para Pablo Guede y reconoció el apoyo de su ahora ex equipo.

“Siempre le agradeceré a Pablo Guede la confianza que me dio después de la lesión, cuando me hizo volver contra Unión y me bancó al lesionarme por segunda vez”, cerró el futbolista de Iquique.