Valderrama confía en el trabajo de Rueda: "Chile retomará su lugar en el mundo"

A pesar de que aún no asume en propiedad su lugar como seleccionador nacional de Chile, Reinaldo Rueda ya da que hablar en el mundo por el desafío que significa tomar la dirección técnica de los actuales campeones de América.

El ídolo colombiano Carlos Valderrama se refirió en entrevista con La Tercera a la llegada del ex seleccionador cafetalero a la Roja, indicando que tiene todas las cualidades para devolverla a la primera línea del concierto internacional.

“Chile retomará su lugar en el mundo. No por nada ganó dos Copa América y jugó dos mundiales seguidos. Siempre he dicho que tienen grandes jugadores, de mucha calidad. Si bien no fueron al Mundial en esta oportunidad, estoy seguro que volverán más adelante. Rueda será clave en el recambio, ya tiene mucha experiencia en este tema”, aseguró el “Pibe”.

Según el volante, conocido por su llamativa cabellera, “Chile se ha llevado a un técnico de gran categoría, remarcando que Rueda es un DT “de mucha calidad”.

Valderrama aseguró respecto al estilo de juego que el de Rueda es “diferente al de Bielsa”, centrado en el resultado pero sin descuidar el juego. “Le gusta que sus equipos jueguen bien al fútbol. Es ofensivo, y los resultados así lo avalan. En casi todos los equipos que ha estado ha salido campeón”, sentenció.