Palermo:"En Chile soy otro, ahora me siento realmente preparado como entrenador"

Martín Palermo lleva poco más de cinco años ejerciendo como entrenador, tras dirigir a Godoy Cruz (2012-2013), Arsenal de Sarandí (2014-2015) y Unión Española, cuadro en e que se mantiene desde el 2016.

Y el “Loco” confesó que precisamente en el balompié chileno es donde ha comenzado a sentirse realmente capacitado para ser técnico.

“Veo que soy otro, ahora me siento realmente preparado. Era dar ese pasito más, ese cambio interno que para mí era muy necesario porque me costó mucho sacarme al futbolista de encima”, reconoció el otrora artillero de Boca Juniors en entrevista con el diario La Nación de Argentina.

“Tengo mayor madurez para pararme frente a los jugadores, hasta mejoré mi forma de hablar con ellos. Descubrí que hasta me gusta más el fútbol ahora que cuando jugaba. Me ayudó mucho este año y medio en Chile”, añadió.

Respecto a su primera experiencia en Godoy Cruz, “Titán” admitió que todavía se sentía jugador: “Si la pelota pasaba cerca, por la línea, me tenía que contener para no tocarla o dar un pase. Después ya fui bajando, pero gritaba mucho, y los jugadores no escuchan lo que les gritamos durante los partidos”.

Por último, sobre la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018, Palermo sostuvo: “Se sintió el golpe. Habrán sido dos o tres semanas en las que se habló mucho y solo se escuchaban lamentos. Pero ya está, todos están pensando en lo que vendrá, en el nuevo entrenador, en las próximas generaciones que tendrán que reemplazar a esta generación tan brillante”.