ANFP dará a conocer mañana el fixture del torneo nacional 2018

Quedan pocas semanas para lo que será el campeonato nacional 2018, el que será de dos ruedas luego de 16 años con torneos cortos – en 2010 se jugó torneo largo por el terremoto.

Es por ello que mañana al mediodía la ANFP dará a conocer el fixture para el presente campeonato, así como también el de la Primera B.

El fixture será presentado por el secretario general de la ANFP, Sebastián Moreno, el director de la Asociación, Hugo Muñoz, y al representante del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, Gonzalo Zamorano.

De todas maneras, ya se dieron a conocer las primeras cuatro fechas del campeonato:

Fecha 1:

U. de Chile vs. U. Española

D. Antofagasta vs. Colo Colo

U. Católica vs. D. Temuco

Everton vs. D. Iquique

U. de Concepción vs. O’Higgins

A. Italiano vs. Huachipato

San Luis vs. Curicó Unido

Palestino vs. U. La Calera

Fecha 2:

U. Española vs. Palestino

Colo Colo vs. Audax Italiano

U. La Calera vs. D. Antofagasta

D. Temuco vs. U de Concepción

D. Iquique vs. U. de Chile

O’Higgins vs. Everton

Curico Unido vs. U. Católica

Huachipato vs. San Luis

Fecha 3:

U. Español vs. D. Antofagasta

Palestino vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. D. Temuco

D. Iquique vs. U. La Calera

O’Higgins vs. Huachipato

Everton vs. U. Católica

U. de Chile vs. San Luis

U. de Concepción vs. Curicó Unido

Fecha 4:

Curicó Unido vs. U. Española

Colo Colo vs. O’Higgins

D. Antofagasta vs. D. Iquique

D. Temuco vs. U. de Chile

U. Católica vs. U. La Calera

Huachipato vs. U. de Concepción

A. Italiano vs. Everton

San Luis vs. Palestino