ANFP lanzó oficialmente el fixture del Campeonato Nacional 2018

Se acabó la espera. La ANFP lanzó este miércoles de manera oficial el fixture del Campeonato Nacional 2018, en sus primeras 15 fechas, el cual arrancará el primer fin de semana de febrero.

Universidad Católica y Deportes Temuco serán los encargados de abrir los fuegos del certamen el viernes 2 a las 20:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

En tanto, Colo Colo comenzará la defensa de su título el sábado 3 visitando a Deportes Antofagasta a las 12:00 horas, mientras que Universidad de Chile se estrenará el domingo 4 contra Unión Española en el Estadio Nacional.

Respecto al Superclásico entre azules y albos, se desarrollará el 15 de abril en el reducto de Ñuñoa, por la novena jornada del certamen.

Consignar que el formato del Campeonato Nacional 2018 será largo, a la antigua, es decir con 30 fechas disputadas en dos ruedas.

Así se jugará la primera fecha del torneo:

VIERNES 2 DE FEBRERO

20:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes Temuco, San Carlos de Apoquindo.

SÁBADO 3 DE FEBRERO

12:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, Calvo y Bascuñán.

17:30 horas, Palestino vs. Unión La Calera, Municipal de La Cisterna.

20:00 horas, O’Higgins vs. Universidad de Concepción, El Teniente.

DOMINGO 4 DE FEBRERO

12:00 horas, Everton vs. Deportes Iquique, Sausalito.

18:00 horas, Universidad de Chile vs. Unión Española, Estadio Nacional.

20:30 horas, Audax Italiano vs. Huachipato, Bicentenario La Florida.

LUNES 5 DE FEBRERO

20:00 horas, San Luis vs. Curicó, Unido, Lucio Fariña.

Este es el resto de las 15 primeras fechas:

2ª fecha (09-12 de febrero)

U. Española vs. Palestino

Colo Colo vs. Audax Italiano

U. La Calera vs. D. Antofagasta

D. Temuco vs. U de Concepción

D. Iquique vs. U. de Chile

O’Higgins vs. Everton

Curico Unido vs. U. Católica

Huachipato vs. San Luis

3ª fecha (16-19 de febrero)

U. Española vs. D. Antofagasta

Palestino vs. Colo Colo

Audax Italiano vs. D. Temuco

D. Iquique vs. U. La Calera

O’Higgins vs. Huachipato

Everton vs. U. Católica

U. de Chile vs. San Luis

U. de Concepción vs. Curicó Unido

4ª fecha (23-26 de febrero)

Curicó Unido vs. U. Española

Colo Colo vs. O’Higgins

D. Antofagasta vs. D. Iquique

D. Temuco vs. U. de Chile

U. Católica vs. U. La Calera

Huachipato vs. U. de Concepción

A. Italiano vs. Everton

San Luis vs. Palestino

5ª fecha (3-4 de marzo)

D. Iquique – U. Católica

U. de Chile – D. Antofagasta

Everton – San Luis

Palestino – A. Italiano

U. La Calera – Curicó Unido

Colo Colo – Huachipato

U. Española – U. de Concepción

O’Higgins – D. Temuco

6ª fecha (17-18 de marzo)

Everton – U. de Chile

U. de Concepción – Colo Colo

San Luis – D. Iquique

Huachipato – U. La Calera

Curicó Unido – A. Italiano

U. Católica – U. Española

D. Temuco – Palestino

D. Antofagasta – O’Higgins

7ª fecha (31 de marzo-1 de abril)

A. Italiano – U. de Chile

Colo Colo – U. Católica

Palestino – D. Antofagasta

O’Higgins – San Luis

Huachipato – Everton

U. La Calera – U. Española

D. Iquique – U. de Concepción

Curicó Unido – D. Temuco

8ª fecha (7-8 de abril)

San Luis – Colo Colo

Temuco – D. Iquique

Everton – U. La Calera

U. de Concepción – A. Italiano

U. Católica – Palestino

U. Española – O’Higgins

U. de Chile – Curicó Unido

D. Antofagasta – Huachipato

10ª fecha (21-22 de abril)

U. La Calera – U. de Chile

Antofagasta – San Luis

U. de Concepción – Everton

U. Católica – A. Italiano

D. Iquique – Palestino

O’Higgins – Curicó Unido

U. Española – Huachipato

Colo Colo – D. Temuco

11ª fecha (28-29 de abril)

Curicó Unido – Colo Colo

San Luis – U. Católica

Huachipato – D. Iquique

A. Italiano – D. Antofagasta

D. Temuco – U. La Calera

Everton – U. Española

Palestino – O’Higgins

U. de Chile – U. de Concepción

12ª fecha (5-6 de mayo)

O’Higgins – U. de Chile

U. Española – San Luis

Colo Colo – Everton

U. La Calera – A. Italiano

D. Iquique – Curicó Unido

U. Católica – Huachipato

Palestino – U. de Concepción

D. Antofagasta – D. Temuco

13ª fecha (12-13 mayo)

U. Católica – U. de Chile

Colo Colo – D. Iquique

U. de Concepción – Antofagasta

San Luis – U. La Calera

Temuco – U. Española

Huachipato – Palestino

A. Italiano – O’Higgins

Everton – Curicó Unido

14ª fecha (19-20 de mayo)

U. Española – Colo Colo

U. de Concepción – U. Católica

D. Temuco – San Luis

Antofagasta – Everton

D. Iquique – A. Italiano

U. de Chile – Palestino

U. La Calera – O’Higgins

Curicó Unido – Huachipato

15ª fecha (26-27 de mayo)

Huachipato – U. de Chile

O’Higgins – D. Iquique

U. Católica – D. Antofagasta

Colo Colo – U. La Calera

A. Italiano – U. Española

Palestino – Curicó Unido

San Luis – U. de Concepción

Everton – D. Temuco