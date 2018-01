Fernando Cordero sobre Colo Colo: "Decir que es invencible me parece decir como que fuera el Barcelona"

Universidad Católica tendrá este sábado, frente a Colo Colo en el estadio La Portada de La Serena, su primer apretón de este 2018 y de la era de Beñat San José como nuevo entrenador.

Y a tres días de ese compromiso, en el cuadro cruzado ya comenzaron a palpitar el cotejo, pues el volante Fernando Cordero manifestó que por más que sea un amistoso buscarán vencer a un Cacique al que no pudieron derrotar en 2017.

“Quedamos con esa bala pasada de no ganarle a ellos. Sería importante un triunfo. Decir que es invencible me parece decir como que fuera el Barcelona. El mensaje que ha dado el cuerpo técnico es que hay que salir a ganar todos los partidos”, reconoció este miércoles en conferencia de prensa.

Además, el “Chiqui” agregó: “Estoy contento por ser parte nuevamente del plantel de Católica, contento por el grupo que hay. Se ha hecho una buena pretemporada”.

Consultado sobre la posición en que lo ocupará el técnico Beñat San José, sostuvo: “Creo que un poco más arriba, pero ahora estoy entrenando de lateral. Oyanedel tuvo un problema y como estaba sólo Voboril en las prácticas estoy de lateral. Pero he jugado en hartas posiciones y no me complica jugar en la que me digan”.

Por último, el otrora jugador de Unión Española dijo: “Decir que un equipo tiene ventaja por jugar otro torneo no tiene nada que ver. Los planteles son muy grandes. Tienen las armas como para pelear dos o tres torneo”