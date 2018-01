Pedro Morales sobre su salida de Colo Colo: "Tenía que ver mi futuro y no podía seguir esperando"

“Me fui de Colo Colo porque no se dio la posibilidad de seguir. No podía seguir esperando que tomaran una decisión. Me vine por menos dinero a la ‘U de Conce’ y la verdad es que estoy contento con la decisión que tomé. Vamos a jugar Copa Libertadores, es una gran ocasión de que el club pueda hacer algo importante”.

“La verdad que yo esperaba quedarme en Colo Colo, hice todo lo posible, lo intenté pero no solamente dependía de mi. Mis compañeros me trataron súper bien durante el tiempo que estuve ahí. Pero llegó el momento en que tenía que ver mi futuro y no podía seguir esperando a que tomaran una decisión”.

“De la decisión (quedarse en Colo Colo durante el 2017) no me arrepiento. A mitad de año se dio la posibilidad de ir a otro lado, pero no la concreté, porque estaba esperando la posibilidad de quedarme porque estaba a gusto ahí”.