Pellegrini: "No me motiva la Selección, quizás podría ser después del 2022"

Si bien la Selección chilena ya tiene entrenador con el colombiano Reinaldo Rueda, quien será presentado oficialmente este viernes, la ANFP tuvo otros candidatos tras la salida de Juan Antonio Pizzi, donde el primero del que se habló fue Manuel Pellegrini.

Sin embargo, el “Ingeniero” se descartó para dirigir a la Roja por respetar su contrato con el Hebei Fortune de China. Y ahora, el criollo volvió a comentar los motivos para decirle no al organismo de Quilín.

“Siempre he dicho que el trabajo de selección no me motiva. No me gusta, se trabaja poco durante el año. Además, no dirigiría a otra que no fuera la chilena. Si tengo un club que me permita seguir compitiendo semana tras semana, voy a priorizarlo sobre una selección. Quizá tras el del 2022 (…) Y a Rusia no creo que vaya ni como comentarista”, reconoció el DT en entrevista con Marca de España.

Además, se refirió a su estadía en el Hebei Fortune: “Con eso ya hubiera sido excelente (ir a la Liga de Campeones de Asia), pero fue buena. Este es un club muy joven y hemos progresado mucho en todo”.

“Sigo a gusto aquí, y veremos lo que pasa. Este fútbol nos ha exigido una entrega que me pone feliz. No pienso mucho en el futuro (…) He tenido ofertas de clubes muy importantes para volver. Sigo teniendo la misma motivación y procuro estar en forma física y futbolística”, añadió.

También, evaluó su paso por el Real Madrid: “Del 1 al 10, me pondría un 6. No fue buena, ni mucho menos, porque no ganamos ningún título, pero hicimos una buena Liga, con 96 puntos, y partiendo con una lesión de tres meses de Cristiano Ronaldo. Y, sobre todo, empezando con una plantilla con la que yo nunca estuve de acuerdo. No tenía jugadores capacitados técnicamente en el mediocampo. Fue lo que reclamé al club”.

Por último, sobre su etapa en el Manchester City, Pellegrini sostuvo: “Fuimos el equipo más goleador en la historia del fútbol inglés, pero yo creo que el City tiene un proyecto claro y seguirá en el futuro, sea cual sea el técnico de turno”.