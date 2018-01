"Ver el Mundial por TV es muy berraco y triste, Chile aún tiene mucho por dar"

La Selección ya cuenta formalmente con nuevo técnico. El colombiano Reinaldo Rueda fue presentado este viernes oficialmente por la ANFP como nuevo DT de la Roja, con miras a la Copa América Brasil 2019 y las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

En una ceremonia realizada en la sede del organismo en Quilín, y acompañado por el presidente Arturo Salah, el cafetalero se mostró contento y optimista en este nuevo desafío en su carrera.

“Darle gracias Dios, al fútbol, a don Arturo y al fútbol chileno por asumir esta dignidad de ser seleccionador. Es un orgullo y satisfacción de ser elegido para este cargo, sé la responsabilidad por todo el éxito de la Selección en los últimos años”, fueron sus primeras palabras en la conferencia de prensa.

“Depende de nosotros. Si nos ponemos de acuerdo clasificamos al Mundial. Ver el Mundial por televisión es muy berraco, muy triste. Sobre todo cuando es una selección que ha ganado títulos, que ha dado espectáculo”, añadió.

Sobre el recambio generacional del combinado criollo, comentó: “Vamos a ser un proceso de selección donde todos los jugadores sean parte el relvo generacional es muy difícil para cualquier país del mundo, más para una generación dorada como la tuvo Chile. Eso tiene que darse gradualmente con mucha inteligencia. La selección tiene mucho por dar. El rendimiento es lo ideal, la edad es un factor que no es primordial”.

Consultado por la remodelación del complejo Juan Pinto Durán dijo: “Por fortuna tiene algo especial. Había estado el 2005 trabajando con Colombia y está reestructurado. Se ve el sentido de pertenencia, el cariño, está lo ideal para hacer un buen trabajo para una selección. En Pinto Durán están todas las condiciones. Para nosotros la prioridad es la selección en la cancha y que vuelva al nivel que mostró en los últimos años”.

Respecto al tema de las indisciplinas, el colombiano comentó: “Sabemos que cuando no se logra una meta como es no clasificar, toman mucha dimensión ese aspecto. Los jugadores son maduros, adultos, saben de sus comportamientos. Si han habido casos se han tratado, pertenecen a clubes de categoría, pero saben que la selección es un lugar sagrado que deben respetar. Deben valorar, respetar la selección y todo se tratará en su momento”.

En tanto, sobre conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, dijo: “Todo pasó porque no se clasificó. al Mundial. Si se hubiera clasificado no sería tan dramático. Eso ya quedó en el pasado. Claudio y Arturo son grandes profesionales, que están en clubes importantísimos. Lo que se habla fuera de la cancha no tiene validez. Hay que hacer esa comunión, son buenos muchachos, seres humanos excepcionales. Es más lo positivo que los errores cometidos”.

Además, sobre la posición en que ocupará a Alexis Sánchez, quien es una de las principales figuras de la Roja, sostuvo: “Tiene polivalencia, todo pasa por lo que los acompañen. Puede jugar por izquierda, otras por derecha”.

Consignar que Rueda llega a la Roja con un gran currículo, como clasificar a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 y Ecuador a Brasil 2014, mientras que ganó la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional de Medellín y viene de ser finalista con Flamengo de la Copa Sudamericana 2017.