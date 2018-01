"Sánchez no es un mercenario; si el City no lo quiere más, es su problema"

Siguen las reacciones por el inminente fichaje de Alexis Sánchez al Manchester United, donde algunos históricos jugadores criticaron duramente al chileno por preferir a los Diablos Rojos en desmedro del Manchester City. De hecho, el ex defensa de los Gunners Martin Keoown calificó al tocopillano de “mercenario”.

Sin embargo, el otrora volante francés del conjunto londinense, Robert Pires, salió en defensa del seleccionado criollo ante esta situación.

“No es un mercenario, no creo que se pueda decir eso. Así es el fútbol, y si el City no quiere más a Sánchez, es su problema (…) Si jugadores como Sánchez se quieren ir porque sienten que aquí no hay ganas de ganar, sí, es mejor irse. Lo que no entiendo es que un equipo como el Arsenal permita que sus mejores hombres firmen por un rival”, reconoció el galo a La Tercera y en declaraciones que recoge The Telegraph.

“Si tengo un jugador como Sánchez lo primero que hago es renovarle. Y comprar otros jugadores para hacer un mejor equipo e intentar ganar la liga. No obstante, yo no soy el míster, no soy el presidente, sólo soy un exfutbolista del Arsenal”, añadió el tres veces campeón de la FA Cup y dos de la Premier League.

Además, agregó que el nacional “es muy profesional, siempre quiere ganar, hasta los entrenamientos. Cuando pierde un balón o un partido, se enfada. Y me gusta. Siempre está con ganas, siempre quiere ganar, siempre está luchando”.

Por último, Pires sostuvo: “Para mí, Alexis quería quedarse en el Arsenal. No he hablado con él, pero lo que veo, lo que huelo, es que estaba muy bien en Londres, muy bien en el Arsenal. Lo que Alexis quería es que el Arsenal gaste dinero en otros jugadores”.