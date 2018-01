Alexis aclaró la polémica y defendió a Thierry Henry: "Él ama al Arsenal"

Luego de su salida del Arsenal, Alexis subió un video en su cuenta de Instagram donde se despedía del club, y que terminó por generar polémica

En esa publicación, el tocopillano señaló que había conversado con Theirry Henry, ex futbolista y leyenda de los Gunners, admitiendo que “él cambió de club por la misma razón que hoy me toca a mí”.

Estas palabras generaron molestia en algunos hinchas del equipo londinense, quienes criticaron y tildaron de “traidor” al francés.

Henry aclaró la situación a través de su cuenta de Twitter, indicando que “sé que no debo explicar esto a la mayoría de los fanáticos del Arsenal, pero contrario a las especulaciones, en ningún momento le dije a Alexis Sánchez que abandonara el Arsenal. No sabía que iba a firmar por Manchester United hasta que lo vi en las noticias como el resto de ustedes”.

I know I don’t need to explain this to the majority of Arsenal fans but contrary to speculation at no time did I tell Alexis Sanchez to leave Arsenal. I had no idea he was going to sign for Man Utd until I saw it on the news like the rest of you.

— Thierry Henry (@ThierryHenry) January 23, 2018