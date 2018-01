Valdivia defendió a Mosa por Noche Alba: "Son otros los responsables"

Aníbal Mosa no lo pasa bien en Colo Colo; el presidente de Blanco y Negro ha sido el blanco de las críticas por la falta de refuerzos y la cancelada Noche Alba. Es más, un grupo de fanáticos pidió su salida y su opositor Leonidas Vial lo acusó de no informarle nada y no dejar participar a su bloque en ninguna de las comisiones.

Sin embargo, el empresario puertomontino encontró un aliado. Es que el timonel del Cacique recibió el apoyo del volante Jorge Valdivia, quien descartó la responsabilidad del mandamás en la frustrada ceremonia donde se iba a presentar el plantel del 2018.

“Es difícil para Aníbal defenderse en estas situaciones, más tomando en cuenta que no tiene el apoyo completo de los hinchas. Si lo llevamos a la Noche Alba, hay una empresa encargada de gestionar. Es muy difícil que un presidente tenga que estar pendiente de la logística, del viaje. Esas son tareas que no le pertenecen al presidente. Son otros los responsables“, reconoció en la conferencia de prensa de este miércoles.

“Nadie se pone la capa de superhéroe y va al frente solo. Es complicado hacerle entender a la gente eso, porque ya tienen una opinión respecto de Aníbal y la manifiestan diariamente”, añadió.

Además, el “Mago” se refirió a la chance de que se sumen Carlos Carmona y César Pinares como refuerzos: “Ninguno de nosotros desconoce su calidad. Serían dos grandes refuerzos, me parece que por lo que se habla son dos jugadores que a nosotros nos van a ayudar mucho. Esperemos que realmente se pueda concretar los refuerzos que Pablo pidió. Lo más importante es que sean los jugadores que Pablo pida”.

Por último, Valdivia anticipó el duelo frente a Santiago Wanderers por la Supercopa: “Tenemos las mismas ganas de siempre y queremos empezar el año de la mejor manera”.