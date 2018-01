Hans Martínez: "Pasé de estar cesante a poder jugar la Libertadores"

Se acabó la inactividad para Hans Martínez, luego de que el defensa chileno fichara por Universidad de Concepción para volverá a ver acción después de siete meses.

El zaguero recordó el duro momento de no tener un equipo en este tiempo y que hasta pensó en el retiro si no hubiese firmado por algún elenco.

“Fueron seis meses que me dolieron mucho, no quería estar cesante y si no salía nada pensaba en retirarme. Pero entrené mucho para que se diera esta oportunidad. Lo único que deseo es jugar y volver a entrenar en una cancha de fútbol. Lo que más quiero es disfrutar al máximo cada momento, entrenar bien y rendirle al cuerpo técnico”.

“Llegué acá gracias a Luis Pedro Figueroa, él le comentó a Fracisco Bozán (entrenador de U. de Concepción) que estaba entrenando con los futbolistas sin club. El DT fue a ver un par de (partidos) amistosos y decidió traerme”, añadió.

Además, Martínez aseguró que a pesar de su inactividad aún se mantiene en buen nivel: “Sigo defendiendo de la misma manera y ahora tengo más experiencia. He aprendido mucho de todo lo que ha pasado y eso me ha fortalecido mucho. Nadie se espera pasar de estar cesante a poder jugar la Copa Libertadores en pocos días”.

Consignar que el zaguero disputará el torneo continental con los penquistas enfrentando a Vasco da Gama, por la segunda fase previa, el 31 de enero en Concepción y el 7 de febrero en Río de Janeiro.