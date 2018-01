Vidal y fracaso de la Roja: "Quedamos eliminados del Mundial por mala suerte"

Por más que hayan pasado poco más de tres meses, Arturo Vidal todavía no puede olvidar la dolorosa eliminación de la Selección chilena del Mundial de Rusia 2018.

El volante nacional recordó el fracaso de la Roja en una entrevista con el diario Marca de España, y luego de que le consultaran por el momento más amargo de su carrera como profesional.

“Yo creo, que fue terminando el 2017, cuando hubo el cambio de entrenador (en Bayern Múnich con Jupp Heynckes por Carlo Ancelotti), cuando con la Selección chilena quedamos eliminados del Mundial, creo que ese periodo fue muy duro, fue muy difícil, me costó mucho volver a estar cien por ciento concentrado”, reconoció el mediocampista criollo.

“Físicamente estaba muy cansado, emocionalmente no estaba como me gusta estar, pero gracias a Dios fueron pasando los días, pude descansar, pude relajarme un poco más y ya volver de nuevo a lo que me gusta, que es seguir ganando todos los partidos”, añadió.

Sobre el combinado nacional, “Celia Punk” agregó: “Es una pena que la selección chilena no esté en el Mundial. Veníamos haciendo las cosas muy bien, ganando dos veces la Copa América, llegando a una final de la Copa Confederaciones, jugando a un nivel muy bueno, pero creo que fue el desgaste de tantos partidos seguidos en tan poco tiempo, creo que eso nos pasó la cuenta”.

“Tuvimos dos partidos en que podríamos haber sacado los seis puntos (ante Paraguay y Bolivia), no sacamos ni uno y al final nos costó mucho ir a jugar a Brasil y quedamos eliminados por mala suerte, por diferencia de goles. Son cosas que pasan, esto nos tiene que servir para lo que viene”, completó.