Alexis Sánchez debutará y será titular en el Mánchester United

Alexis Sánchez, anunciado a principios de esta semana como nuevo jugador del Mánchester United tras su etapa en el Arsenal, debutará este viernes con los ‘Red Devils’ al ser incluido en el once titular para el duelo contra el modesto Yeovil, en los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra.

El entrenador del United, José Mourinho, ya había avanzado el jueves la posibilidad de hacer debutar a su nueva estrella en este encuentro contra un equipo de la cuarta división.

El tocopillano ganará cerca de 570.000 euros (698.000 dólares) por semana en el Mánchester United, se ha convertido en el jugador mejor pagado del fútbol inglés.

Five minutes until #MUFC‘s new no.7⃣ takes to the field for the first time… pic.twitter.com/PlWPbjbcUv

— Manchester United (@ManUtd) 26 de enero de 2018