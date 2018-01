Alexis Sánchez tuvo un correcto debut con el Manchester United

El tocopillano jugó 72 minutos.

Este viernes quedará será recordado por Alexis Sánchez, ya que debutó con el Manchester United en el triunfo por 4-0 ante el Yeovil Twon.

El delantero tuvo un partido correcto y se mostró muy movedizo. El segundo gol de los “Diablos Rojos” contó con la participación del chileno, ya que habilitó a Ander Herrera luego de un veloz contraataque que fue liderado por el ex Barcelona.

El partido de Alexis terminó a los 72 minutos, siendo reemplazado por James Lingard, quien convirtió el 3-0.

Romulo Lukaku puso el 4-0 definitivo en el marcador.

26 de enero de 2018

Rashford steals in with the finish pic.twitter.com/UyLoJCx1lx

🎞 Yeovil Town 0 – 2 Manchester Utd

Ander Herrera doubles the lead on his 150th appearance for United

Follow @ArndTheGrnds for more clips

26 de enero de 2018