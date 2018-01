"En condiciones normales, Alexis pudo costar más de 170 millones de euros"

José Mourinho está fascinado con el fichaje de Alexis Sánchez, por quien el Manchester United pagó al Arsenal un monto cercano a los 70 millones de euros, además del pase del armenio Henrikh Mkhitarya.

Y ahora, el técnico portugués de los Diablos Rojos salió a responder al Manchester City y al Chelsea, los equipos que aseguraron bajarse de la lucha por sumar al tocopillano por su alto costo.

“Cuando no puedes alcanzar las naranjas de arriba del árbol, que se ven tan lindas, tan naranjas, tan redondas y jugosas, tu dices ‘no quiero ir tan arriba’ o ‘no las quiero, prefiero las que están más abajo’. Esa es la historia que me recuerda este tema. Si los otros equipos no lo consiguieron, seguro que no fue por un problema de plata”, reconoció el DT luso.

“Manchester City ha gastado más que nosotros y creo que Chelsea y hasta Everton también. Tenemos que poner las cosas en perspectiva”, añadió.

En esa misma línea, agregó: “¿Cuánto habría costado Alexis Sánchez en una transferencia normal, si le hubieran quedado dos o tres años de contrato? Seguramente entre 100 y 150 millones de libras -117 y 170 millones de euros-, por lo que hay que ver la cantidad que no se pagó por él”.

Por último, “Mou” se refirió al hecho de que Sánchez, quien podría debutar este viernes frente al modesto Yeovil Town por la FA Cup, sea el jugador mejor pagado de la Premier League:

“Sé que él tiene una gran pasión por el fútbol, pero también trabajamos por dinero. Es lo mismo para todos nosotros. Yo sabía que Alexis quería jugar en un equipo distinto (de Arsenal), por sus razones, y obviamente él quería que se le pagara de acuerdo a su calidad” concluyó.