Pablo Guede y los refuerzos de Colo Colo: "No es fácil firmar lo que pedimos"

El DT argentino ganó su cuarto título con el “Cacique”.

Después de conquistar el Torneo de Transición 2017, Pablo Guede no logró calmar las aguas, tras la no llegada de los refuerzos que había pedido, se hablaba de una posible salida de la banca “alba”.

“Dije que confiaba en el trabajo de la directiva, porque no es fácil firmar a la calidad de jugadores que pedimos. No es fácil firmar a un campeón de América (Lucas Barrios), a (Matías) Fernández, quitarle un jugador al Atlanta (Carmona). Hasta que no lo vea en el club, no me voy a referir, pero pueden ser dos nombres más”, comentó el argentino luego de ganar la Súper Copa.

El técnico también tuvo palabras de agradecimiento para sus jugadores por el juego que mostraron ante Santiago Wanderers. “Este triunfo no significa que nos tranquilice, porque ya estaba tranquilo. Nosotros sabemos cómo trabajamos. El esfuerzo que hacen los jugadores día a día. Lo de hoy fue tremendo, sólo tengo admiración hacia estos futbolistas. El esfuerzo que hicieron fue tremendo”.