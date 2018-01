Podlipnik y los audios de Ríos: "Fue una broma, siempre da excelentes consejos"

Marcelo Ríos volvió a dar que hablar. Durante el jueves se filtraron y viralizaron una serie de audios de WhatsApp del ex tenista nacional donde aconsejaba a, supuestamente, Hans Podlipnik, por lo que se viralizaron rápidamente.

“¿Sabi lo que más me calienta? Que eres más profesional que la mierda, no comes mierda, te acuestas a las 6 de la tarde, te levantas a las 3. Haces todo bien y eres como la callampa y te va como el hoyo. Eso no es justo. Federer no hace ni una huevada y gana, tú te sacas la mierda y no ganas. No entiendo. La vida es injusta”, se escuchaba por parte del “Chino”.

Además, en otro audio el ex número un del mundo ironizaba pidiendo que sacaran a “H-Pod” del partido de dobles contra Ecuador por la serie de Copa Davis y que lo pusieran a él para así llevar más público.

Frente a esta situación, la segunda raqueta criolla del país en la modalidad de duplas le bajó el perfil y no quiso referirse al origen de la filtración.

“No voy a comentar sobre qué pasó en la interna, sólo que fue una broma. El ‘Chino’ siempre da excelentes consejos, es un gran tenista y una gran persona con todo el equipo”, reconoció a El Mercurio.