Seleccionado panameño y opción de la U:"Es un club grande y con mucho prestigio"

Universidad de Chile parece alejarse de la opción de fichar al volante nacional César Pinares, debido a que el ex jugador de Unión Española pide un alto sueldo.

Por eso, los azules ya tendrían como plan “B” al seleccionado panameño Armando Cooper, quien viene de desvincularse del Toronto FC de Canadá y que no ve con malos ojos recalar en el balompié nacional.

“Por ahora desconozco el tema. He visto por redes sociales que han hablado de mí, pero por ahora no sé nada. Sin embargo, si se da, bienvenido sea. Mi representante está buscando opciones, pero aún no me dice nada. Espero que en los próximos días me pueda dar noticias sobre mi futuro”, reconoció a radio Cooperativa.

“Conozco a U. de Chile. Tuve la oportunidad de enfrentarlos en la Copa Libertadores de 2012, cuando jugaba por Godoy Cruz. Sé que es un equipo grande y con mucho prestigio en Chile”, añadió.

Consignar que por el momento, los estudiantiles cuentan con tres refuerzos: Felipe Saavedra, Ángelo Araos y el venezolano Yeferson Soteldo.