Wenger exculpó a Alexis Sánchez por no presentación a examen antidoping

Si bien Alexis Sánchez podría estrenarse este viernes con la camiseta del Manchester United, frente al modesto Yeovil Town por la FA Cup, previo al cotejo los Diablos Rojos y el delantero chileno tienen un problema por el cual preocuparse.

Es que el jueves desde España dieron a conocer que la UEFA estaba buscando al tocopillano por no presentarse a un examen antidoping durante el lunes en el Arsenal, cosa que no hizo por estar en Manchester afinando los últimos detalles de su fichaje en el conjunto de Old Trafford.

Y desde el cuadro de los Gunners admitieron el error pues el técnico del elenco londinense, el francés Arsene Wenger, le quitó toda responsabilidad al criollo sobre esa situación.

“Honestamente, todavía sería nuestra responsabilidad porque él no se había ido aún. No sé bien qué pasó”, reconoció este viernes el DT galo.

“El lunes sucedieron muchas cosas, fue un día especial para Alexis Sánchez, quien tuvo que hacer trámites y viajar a Manchester. La intención de Alexis no era esconderse, y nosotros estamos relajados porque no tenemos nada que ocultar”, añadió.

Se espera que tanto el Arsenal como los Diablos Rojos tengan que dar las explicaciones correspondientes a la UEFA, donde quizás el chileno también deba presentarse.