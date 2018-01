Guede: “Me hace feliz estar dos años más en el equipo más importante de Chile”

Hay Pablo Guede para rato. En Colo Colo aseguraron que el técnico se quedará hasta el 2020 y fue el mismo entrenador quien agradeció la confianza de la directiva por contar con sus servicios en la banca de los albos.

“Es una alegría que sigan confiando y que piensen que soy el indicado. Me hace muy feliz tratar de estar dos años más en el equipo más importante y grande de Chile”, dijo el argentino tras el triunfo por 3 a 0 frente a Santiago Wanderers en la Supercopa de nuestro país.

Luego habló sobre los refuerzos de cara al inicio del Torneo Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores de este 2018.

“Creo que lo de Carlos está cerrado, es uno de los jugadores que era prioridad, nos puede dar mucho, por eso insistí tanto. No es fácil cerrar a un seleccionado chileno, no es fácil conseguir a Matías Fernández, tampoco sacarle un jugador a San Lorenzo. Hasta que no vea a Carmona en el club, no hablaré más de él”, aseguró sobre las caras nuevas del cacique.

“Tenemos alternativas en el ataque, por ahí nos faltaría un delantero, pero tenemos que ver qué tipo de delantero”, complementó.

Al finalizar se dio tiempo para agradecer a sus dirigidos por el triunfo frente al cuadro caturro: “Solo tengo palabras de agradecimientos y admiración para estos jugadores. El esfuerzo que hicieron fue tremendo tras la injusta expulsión, que arruinó el espectáculo”, cerró.