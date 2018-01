Pese a haber anunciado su retiro, Cristián Álvarez continuará un año más en Universidad Católica. Por lo mismo, se dio el tiempo de hablar sobre cómo fue el decidir seguir con su carrera.

“Mis compañeros me dijeron con lo pensara, que entrenaba bien y que podía seguir. Cristopher Toselli fue muy importante y me dijo que le diera un vuelta”, dijo Álvarez en entrevista con El Mercurio.

“No voy a hablar de cuándo me retiraré. Ya cometí ese error y no me quiero volver a retractar. Un día antes de que me vaya lo voy a anunciar”, continuó el capitán de los cruzados.

Además, se dio el tiempo de hablar sobre el estilo del nuevo técnico de los de la precordillera, Beñat San José.

“Es distinto al proceso anterior. Beñat es un tipo muy equilibrado que le gusta lo ofensivo, pero que lo defensivo tiene la misma relevancia. La presión es muy importante para él”, sostuvo.

Asimismo, la corta edad de San José tampoco es un problema para el defensor: “Yo siempre respeto mucho a los técnicos sin importar la edad que tengan, no soy invasivo ni trato de meter mano en lo que no corresponde. No lo voy a pasar a llevar por tener la misma edad”.

También se refirió sobre si el plantel es competitivo para este año: “El plantel es muy competitivo, fuerte y profesional. Y muy rico técnicamente. Estoy convencido de que vamos a pelear el título, pero hay que ir con calma. Con un par de cambios y con el nuevo aire que hay, nos vamos a liberar y sacar el fútbol que realmente tenemos”.