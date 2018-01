Pedro Morales y su salida de Colo Colo: "Era la contratación más fácil"

Pedro Morales era una de las cartas seguras en el 2018 para Pablo Guede, pero finalmente, el volante fue desechado por la dirigencia de los albos y terminó fichando por Universidad de Concepción.

Por lo mismo, Morales aún no comprende por qué desde el cuadro popular no contaron con él pese a que entrenó todo el segundo semestre con el equipo y contaba para Pablo Guede.

“No sé muy bien, en realidad. No llegamos a acuerdo, no me hicieron una oferta como la que esperaba. Ellos sabían que el tema no era económico, sino que era la competencia de estar en un equipo grande”, dijo el volante.

“Lo he dicho, era la contratación más fácil para Colo Colo, porque yo seguía ahí. Pablo me quería y tenía la intención de seguir”, continuó.

Tras su llegada al Campanil, Morales ya tiene claro la posición en que lo ocupará Francisco Bozán: “De mixto, , quizás más cargado para la derecha o la izquierda. También como mediapunta, porque tenemos bastantes variantes en el plantel”.

Sobre las lesiones que le costaron continuidad el primer semestre en Colo Colo, señaló: “El año pasado sufrí algunas cosas musculares y un temita que tuve en los tendones de aquiles, pero me he ido recuperando con el tiempo. Espero no tener problemas en ese sentido”.