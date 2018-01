Insaurralde ya es de Colo Colo: "La Copa es difícil, pero hay con qué pelear"

Llegó el martes por la noche y este miércoles ya se puso la camiseta alba. El defensa argentino Juan Manuel Insaurralde fue presentado oficialmente como el tercer refuerzo de Colo Colo para este 2018, luego de superar temprano los exámenes médicos de rigor en la clínica Meds.

El zaguero, quien viene de desvincularse de Boca Juniors, posó con el dorsal 6 y entregó sus primeras palabras como nuevo fichaje del Cacique.

“Vengo con muchas ilusiones y ganas a este nuevo desafío. Es la institución más grande de Chile. Espero enfrentarlo como tal, con seriedad, compromiso con el equipo y entrenador. He hablado con Agustín Orión, compartimos en Boca, me ha hablado maravillas del club y por eso cuando me llamaron ni lo dudé”, reconoció en conferencia de prensa.

“He pasado por distintos clubes, tengo una trayectoria bastante larga. Se van a encontrar con un defensor que viene con muchas ganas, con sacrificio, esfuerzo, ir a cada pelota como si fuese la última. Soy un defensor duro, pero eso lo verán con los partidos”, añadió.

En cuanto a la condición física en la que llega, respondió: “Me encuentro bien físicamente y futbolísticamente. Hice toda la pretemporada con Boca, sólo queda ponerse a disposición del técnico”.

Consultado por la Copa Libertadores, el trasandino sostuvo: “Sé que hay un gran plantel, pero hay que ir paso a paso, bajar los decibeles. La Copa Libertadores es muy difícil, la juegan muchos equipos importantes, pero tenemos con qué pelear”.

Insaurralde es el tercer refuerzo de Colo Colo, tras las incorporaciones de Brayan Cortés y Carlos Carmona, y podría debutar el sábado ante Deportes Antofagasta, por el inicio del Campeonato Nacional.

ATON Chile