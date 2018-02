César Pinares: "Estaba un poco estresado, quería puro llegar a Colo Colo

Hasta que la teleserie sobre el fichaje de César Pinares en Colo Colo llegó a su fin. Este jueves, el volante nacional fue presentado oficialmente como el cuarto refuerzo albo, después de superar temprano los exámenes médicos y firmar por una temporada.

En una ceremonia realizada en la sala de prensa del estadio Monumental, con la presencia del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el mediocampista dio sus primeras palabras como jugador del Cacique.

“Estoy contento por estar acá. Estaba un poco estresado, lo único que quería era destrabar (el vínculo con el Al Sharjah de los Emiratos Árabes) para llegar a Colo Colo”, reconoció en la ocasión.

Consultado sobre si llega con una espina clavada al retornar al club que lo formó, el ex Unión Española comentó: “No lo veo como una revancha. Estuve ocho años acá, fue un proceso. Ahora llego de otra manera. Voy a tener que llevar mi rendimiento al máximo”.

En cuanto al breve paso que tuvo por Medio Oriente, el criollo dijo: “Me llevó el técnico y tras un par de resultados malos, lo echaron. Después me lesioné y me enteré que no me tenían registrado. Ahí empezó todo (el tema de la desvinculación)”.